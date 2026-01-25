Hidalgo, Air Europa: “L’ordine degli A350 ci consentirà di crescere nei grandi aeroporti”

“Ci consentiranno di volare verso aeroporti di primo piano, un grande vantaggio per la compagnia”. Con queste parole il presidente di Air Europa, Juan José Hidalgo, ha rimarcato la rilevanza strategica del recente ordine concordato con Airbus per l’acquisto di 40 nuovi A350-900.
Presentando l’operazione a Fitur, Hidalgo si è detto “molto contento” dell’accordo finalizzato lo scorso dicembre. Un passaggio che, riporta Preferente, rappresenta per il vettore spagnolo uno dei punti di partenza del progetto di rinnovamento della flotta di lungo raggio.
I nuovi A350 affiancheranno i 20 Boeing 787 Dreamliner attualmente in flotta. Se tutto procederà secondo i piani, tra il 2033 e il 2034 la compagnia aerea disporrà complessivamente di 30 o più A350 e di una ventina di 787 Dreamliner, raggiungendo così un numero storico di velivoli long haul.
Remo Vangelista