Il vulcanico presidente del gruppo spagnolo Globalia, Juan Josè Hidalgo, incassa il no di Iberia e di tutto il gruppo Iag all’acquisizione di Air Europa e subito si mette al lavoro per una nuova strategia in grado di fare crescere l’intera azienda e, di riflesso, la compagnia. Come? Creando un proprio tour operator che porti passeggeri al vettore di casa e si metta in competizione con gli altri big del Paese.

Secondo quanto riportato da Preferente, Hidalgo si sarebbe già messo in contatto con una serie di investitori di primo piano per mettere a punto un progetto di alto livello in sinergia con Air Europa, sfruttando la sua forza su molte rotte, come quelle del Centro e Sud America, oltre a molte destinazioni europee.

Il presidente di Globalia, intanto, ha commentato l’esito negativo della trattativa con Iag per Air Europa dicendosi molto contento che il vettore possa proseguire per la sua strada, non avendo mai visto di buon occhio la vendita, e ha anche evidenziato un aspetto: con la rinuncia potrà contare su oltre 100 milioni di indennizzo.