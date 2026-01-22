Ramon Parisi non è rimasto molto tempo in panchina. Dopo aver chiuso la breve esperienza (un ritorno di fiamma) con InViaggi ha decisamente cambiato mercato e ora vola con gli aerei di Mayfair. La soluzione di tornare nel tour operating sembrava convincente, ma le sirene del mercato spagnolo devono averlo convinto a fare marcia indietro ed ora guiderà l'area sviluppo per Italia e Spagna di questa compagnia aerea di Dubai fondata nel febbraio 2020.

Secondo gli ultimi dati del vettore nell'ultima stagione sono stati effettuati 7.900 voli su 330 destinazioni e 1,2 milioni di passeggeri trasportati. Stiamo parlando di una linea aerea che fa voli a domanda (charter, cargo e acmi) e con l'ingresso di Ramon Parisi in società punta ad espandersi nel mercato dei voli charter.

Per questo si sta lavorando alla direttrice ad alto traffico Italia-Mar Rosso e nei periodi di punta saranno attivati voli anche dal Nordest e dal Centro-Sud Italia. Parisi raggiunto al telefono da TTG Italia durante la Fitur di Madrid ha ammesso che: “Mayfair vuole recitare un ruolo diverso sul mercato dei voli charter sia in Italia sia in Spagna. Con un progetto di espansione su numerosi aeroporti italiani”. Il Mar Rosso appare oggi l’area di mercato più dinamica e redditizia per le compagnie che mirano ad aprire nuove linee di business.