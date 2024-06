Sarà l’India a fare da sfondo all’81esimo Annual General Meeting di Iata. L’evento - quest’anno in scena a Dubai - sarà infatti ospitato da IndiGo a Delhi nel giugno del 2025.

Una location non casuale, vista la rapida ascesa delle compagnie aeree indiane nel mercato dell’aviazione. “Con ordini record di aerei, una crescita impressionante e sviluppi infrastrutturali di livello mondiale, l’India è saldamente sulla traiettoria per diventare il terzo mercato aeronautico più grande del mondo entro questo decennio – ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata -. Con prospettive così brillanti, è il momento perfetto per l’Assemblea generale della Iata di tornare in India e testimoniare in prima persona questi entusiasmanti sviluppi”.

A conferma di questa importante crescita, Peter Elbers, ceo di IndiGo, ha assunto l’incarico di chair del Board of Governors della Iata nel corso dell’Annual General Meeting Iata 2024 di Dubai.