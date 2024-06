Per noi che ricordiamo benissimo il capodanno del 2000, il millennium bug e le profezie catasfrofiste del ‘mille e non più mille’, il 2050 sembra una data lontanissima. Ma attenzione, qui c’è bisogno di dire tutta la verità senza peli sulla lingua: siamo distanti dal 2050 quanto lo siamo dal 2000. In parole povere, siamo praticamente a metà strada. Detta così, il 2050 non sembra più tanto lontano.

Ebbene, è questo l’arco temporale entro il quale l’aviazione europea dovrà utilizzare carburanti ecosostenibili al 70%.