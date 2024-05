Ita Airways battezza le divise della nazionale di Basket

Azzurra (per le partite in casa) e bianca per le trasferte, con la scollatura a V e le braccia bordate col tricolore. È la nuova maglia della nazionale italiana di Basket realizzata da Macron con la sponsorizzazione di Ita Airways presentata presso il quartier generale della compagnia italiana. Con l’occasione è stato inoltre intitolato, per meriti sportivi, un Airbus A330-900 di linea, al mister della nazionale Gianmarco Pozzecco.

“È un onore poter stare al fianco del grande sport nazionale. Speriamo che la presentazione di oggi possa essere di buon auspicio per qualificarsi alle prossime olimpiadi “ ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways.

“Vogliamo sorprendervi come è riuscita a fare l’Atalanta quest’anno nel calcio “, ha invece scherzosamente dichiarato il numero uno della Federazione Italiana di pallacanestro, Gianni Petrucci.