Il via libera all’intesa Ita-Lufthansa apre a nuovi scenari anche sul fronte dell’occupazione. Ne è convinto Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, che ricorda come la fusione riapra nuove opportunità sul mercato del lavoro.

“Entro quest’anno dovremmo arrivare a oltre 5mila dipendenti – spiega al microfono di TTG Italia – e abbiamo in programma altre assunzioni da bacino”.

Si riaprono i giochi anche per chi è in cassa integrazione: “Su questo fronte siamo assolutamente aperti, ovviamente nell’ambito delle professionalità che stiamo ricercando e di tutti coloro che vogliono puntare sul lavoro e non sul fare causa”.

Su eventuali cambiamenti all’interno del management, Turicchi sottolinea come la squadra sia “ben solida e consolidata” e come anche Lufthansa possa contribuire a “portare altre professionalità”.