Jet2.com vola su Verona da Edimburgo per lo sci

Jet2.com apre nuove opportunità per gli amanti dello sci. Il vettore, infatti, sta ampliando la sua offerta di voli invernali verso le destinazioni ski in Europa, e fra queste ha deciso di aggiungere alle sue rotte Verona, che verrà collegata con Edimburgo sia per l'inverno 2025/26 che per l'inverno 2026/27.

Il servizio sarà settimanale con partenza il sabato e sarà disponibile dall'aeroporto di Edimburgo a partire dal 7 febbraio 2026 per l'inverno 2025/26.

Per l'inverno 2026/27, il servizio partirà invece in anticipo, dal 26 dicembre 2026.

Verona offre accesso a comprensori sciistici come la Val di Fassa, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo nelle Dolomiti.