KKM Group, i nuovi progetti per le adv partner

Estate di slancio per KKM Group, al lavoro su nuovi progetti per l’autunno, con particolare attenzione alle agenzie partner. Un investimento importante viene realizzato sulla pianificazione operativo voli: per sostenere la programmazione delle ‘Travel experience’ l’operatore ha creato un serbatoio di posti garantiti vuoto/pieno, soprattutto su date e destinazioni critiche a livello di disponibilità in alta stagione.

Con questo investimento il gruppo intende consolidare il rapporto con le adv partner, mettendo a loro disposizione un contingente di posti solo volo in periodi ‘caldi’ del calendario, con disponibilità garantita a condizioni particolari. “Abbiamo deciso di supportare le agenzie sulla componente che manca di più sul mercato, cioè il trasporto aereo - afferma Andrea Cani, ceo di KKM Group -. Una parte dei posti servirà per la programmazione dei brand, il resto sarà condiviso con le agenzie che si sono caratterizzate per una collaborazione continuativa con noi”.