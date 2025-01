Dopo il trasporto aereo e le crociere, anche l’Alta velocità entra nel mirino di Sir Richard Branson. Secondo quanto si apprende da fonti internazionali, Virgin Group sarebbe in procinto di ordinare 12 treni veloci per porre fine al monopolio di Eurostar nel Canale della Manica.

Il valore della commessa, riporta euronews.com, dovrebbe aggirarsi intorno ai 595 milioni di euro. Tra i fornitori al vaglio del Gruppo ci sarebbero Hitachi, Alstom, Talgo e Siemens e l’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il primo trimestre del 2025.

Obiettivo del Gruppo di Branson sarebbe quello di lanciare collegamenti ad Alta Velocità tra il Regno Unito e l’Europa, ma dovrà vedersela con altri player in corsa per lo stesso obiettivo. Tra i competitor principali ci sarebbe, in primis, la startup Evolyn.