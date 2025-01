La Starship di Elon Musk esplode: aerei dirottati e bloccati per i detriti

Il settimo test orbitale della Starship di Elon Musk ha creato parecchi problemi al traffico aereo internazionale. Il prototipo della SpaceX è infatti esploso nello spazio, pochi minuti dopo il lancio dalle strutture missilistiche in Texas.

La pioggia di detriti, precipitati sul Golfo del Messico, ha provocato modifiche nelle rotte, ritardi e attese per i voli che in quelle ore viaggiavano nella zona.

La Faa ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuni voli per via di detriti: almeno 20 voli civili hanno dovuto modificare la loro traiettoria, mentre secondo la Reuters un numero imprecisato di aerei è rimasto bloccato all’aeroporto internazionale di Miami in attesa che la pioggia di detriti cessasse.