Continuano ad aumentare le interruzioni di voli al Beirut-Rafic Hariri International Airport dopo l’inasprirsi delle tensioni tra Libano e Israele. La compagnia aerea del Paese, la Middle East Airlines, attribuisce questa situazione ai rischi assicurativi elevati.

Secondo quanto riportato da Reuters il Gruppo Lufthansa ha annunciato la sospensione di cinque rotte gestite da Swiss International Air Lines, Eurowings e Lufthansa, da e per Beirut fino al 30 luglio, citando un motivo di “cautela”.

Ulteriori cancellazioni sono state segnalate da diverse altre compagnie aeree. Secondo il servizio di tracciamento dei voli Flightradar24, Turkish Airlines ha cancellato due voli domenica sera. Inoltre, come riporta TravelDailyNews, anche SunExpress con sede in Turchia, AJet (una sussidiaria di Turkish Airlines), la compagnia aerea greca Aegean Airlines ed Ethiopian Air hanno cancellato i loro voli di oggi per Beirut.

L’aeroporto internazionale Beirut-Rafic Hariri, unico scalo del Libano, è stato in precedenza un bersaglio durante la guerra civile libanese e i conflitti con Israele, inclusa la guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele.