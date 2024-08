Lot vola a Tenerife anche in inverno

Sarà inaugurato il prossimo 27 novembre il nuovo volo invernale di Lot Polish Airlines per Tenerife.

Come riporta una nota, il collegamento da Varsavia sarà operato tre volte alla settimana verso l’aeroporto Reina Sofía.

I voli decolleranno ogni mercoledì, venerdì e domenica dall’hub del vettore e saranno operati con un B737 Max8. Il decollo da Varsavia, sono previsti alle 7:50 mentre quelli da Tenerife alle 13:5 ora locale; la durata del volo sarà di 6 ore.

“Dopo Atene, Lisbona, Larnaca, Lione e diverse altre città, Tenerife è un’altra nuova destinazione in Europa su cui opereremo tra qualche mese - spiega Amit Ray, director Italy, India, Dach markets and head of global corporate and strategic sales del vettore -. Lot Polish Airlines continua la sua strategia di crescita 2024-2028, che comprende l’espansione della flotta, l’ampliamento della rete, la sostenibilità e l’esperienza del cliente”.