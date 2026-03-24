Sono riprese le operazioni all’aeroporto di New York La Guardia. Lo scalo statunitense ha riaperto al traffico ieri, poco dopo le 14:30 locali (le 20:00 italiane), al termine delle indagini sulle cause che hanno portato allo scontro in pista tra un aereo Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco.

L’incidente, forse causato da un’indicazione errata da parte della torre di controllo, ha causato la morte dei due piloti e il ferimento di alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio.

Le indicazioni della società di gestione

Sebbene le operazioni di volo siano riprese, in un avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’aeroporto, la società di gestione invita i passeggeri a “pianificare in anticipo l’arrivo nello scalo e a visionare gli aggiornamenti della propria compagnia aerea”.

La società avverte, inoltre, di “mettere in conto ritardi e/o cancellazioni”.