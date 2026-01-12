Norse: prosegue la riduzione dei voli transatlantici

Prosegue la riduzione dei collegamenti aerei transatlantici di Norse Atlantic e anche per la prossima stagione estiva solo poche rotte verranno mantenute attive. La compagnia infatti già nel 2025 ha attuato un drastico tagli dei collegamenti sia per quanto riguarda la programmazione estiva sia per quella invernale, mantenendo tra gli altri attivi i voli da Roma su New York e Los Angeles.

Secondo i dati Cirium, riportati da Simpleflying, nel corso del 2025 la riduzione rispetto all’anno precedente è stata del 44%, mentre nell’alta stagione estiva è scesa del 39. Un segnale preoccupante, che ancora una volta mette in luce le difficoltà esistenti nel portare avanti il modello low cost nelle rotte a lungo raggio.

Per la prossima summer il vettore norvegese proporrà invece sette rotte in totale sugli Stati Uniti: oltre ai due voli da Roma Fiumicino ci saranno tre voli da Londra (New York, Orlando e Los Angeles), l’Atene-New York e il collegamento tra Parigi e Los Angeles.