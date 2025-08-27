Norse riduce i voli invernali sugli Stati Uniti

E’ in arrivo un deciso taglio all’operativo invernale sul lungo raggio per Norse Atlantic Airways. La compagnia, nonostante i buoni risultati di riempimento dichiarati, toglierà dalla programmazione alcune rotte, eliminando di fatto i voli da e per Parigi e Berlino sugli States.

Saranno invece sei, secondo quanto riportato da Preferente.com, i collegamenti che rimarranno attivi, tra cui anche quello tra Roma e Los Angeles. Resta comunque l’incognita sulle motivazioni che hanno spinto Norse ad effettuare queste revisioni: la compagnia aerea ha indicato che i suoi aerei hanno un'occupazione del 97 per cento, un dato che, a fronte di tariffe corrette e costi anche, tre anni dopo essere entrati in servizio non avrebbero dovuto generare perdite e quindi indurre a un taglio.