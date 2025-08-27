I due ‘giganti’ del turismo svizzero si uniscono. Per le cronache del turismo i nomi di Kuoni e Hotelplan hanno un richiamo inconfondibile: due marchi storici che, dalla Svizzera, provarono a conquistare l’Italia.
Ora i due nomi si uniscono sotto le insegne di Dertour: il player tedesco, dopo aver messo le mani su Kuoni, ha infatti ricevuto il via libera per l’acquisizione di Hotelplan Group.
Come riporta ttgmedia.com, le autorità svizzere che dovevano far scattare il semaforo verde hanno studiato l’operazione dallo scorso maggio, quando ha preso il via.
L’attenzione maggiore era rivolta ovviamente alla posizione dei due marchi in Svizzera, dal momento che si tratta di due nomi di primo piano. Ma l’acquisizione è stata approvata senza condizioni né obblighi.
Il passaggio
Hotelplan Group sarà ceduta dal gruppo svizzero Migros, che lo aveva rilanciato a febbraio dello scorso anno. L’accordo dovrebbe essere finalizzato entro questa settimana.
Secondo i termini della cessione quattro delle cinque business unit di Hotelplan passeranno sotto Dertour; Interhome, la branca specializzata in case vacanza, era già stata ceduta a HomeToGo Group.
Dertour gestisce oltre 130 aziende in 16 paesi e conta oltre 10.000 dipendenti.
Remo Vangelista