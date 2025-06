O’Leary, bonus da 125 milioni di euro

Michael O’Leary incassa nuovamente il bonus dalla sua Ryanair. Un importo pari a 125 milioni di euro, che avrebbe potuto essere stoppato solo da un calo del valore delle azioni della compagnia aerea al di sotto dei 21 euro per almeno 28 giorni consecutivi. 3

Ovviamente, come precisa preferente.com, la somma non sarà corrisposta in contanti, ma sotto forma di stock option per l’acquisto di 10 milioni di azioni a 11,12 euro ciascuna. L’importo reale del premio sul lungo periodo è legato dunque all’andamento delle azioni.

Da sottolineare inoltre che, nonostante l’importo possa apparire elevato, in realtà si tratta di una somma inferiore a quella dei vertici di altre compagnie aeree: l’amministratore delegato di American Airlines, ad esempiop, ha guadagnato 27 milioni di euro nel 2023 e 13 milioni di euro l’anno scorso.