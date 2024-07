Palermo, incoming in ascesa: le cifre dell’aeroporto

L’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo chiude giugno con cifre da record registrando un +9,37% rispetto allo stesso mese del 2023 e un +22,68% sul 2022, per un totale di 891.233 passeggeri.

Ottime performance, supportate anche dall’aumento del numero dei voli (6.044), con un incremento del 9,37% sullo scorso anno, dato che ha fatto impennare i valori del traffico internazionale. I flussi stranieri, infatti, hanno raggiunto i 304mila pax (34% del totale di giugno).

Infine, come riporta direttasicilia.it, si possono ritenere più che soddisfacenti i risultati di tutto il primo semestre 2024. Lo scalo palermitano tocca quota 4.007.821 di passeggeri (+11,25% rispetto a gennaio-giugno 2023), con un +12,48% degli operativi decollati e un 28,5% di pax internazionali. Per luglio, in ultimo, si aspetta un nuovo boom con oltre un milione di viaggiatori.