Prorogato la cassa integrazione per i dipendenti della ex Alitalia

E’ stata prorogata fino al prossimo 31 dicembre a cassa integrazione straordinaria relativa ai dipendenti di Alitalia in Amministrazione straordinaria. Lo rende noto Uiltrasporti in un comunicato diffuso al termine della riunione che si è tenuta questa mattina al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per scongiurare il licenziamento di oltre 2200 lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato che però mette in guardia sul futuro: “E’ soltanto una soluzione temporanea, invece è necessario, come sosteniamo da tempo, risolvere il problema in maniera strutturale, estendendo l'ammortizzatore sociale fino a tutto il 2025 così come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia”.