Royal Brunei Airlines riprenderà dal 28 aprile i voli per l’aeroporto internazionale di Pechino Daxing. La compagnia, rappresentata in Italia da Aiconsult, ristabilisce quindi un collegamento vitale tra il Brunei e la capitale della Cina dopo una sospensione temporanea nell’ottobre 2024.

Come parte del piano 2025 , la rotta Pechino Daxing opererà due volte alla settimana. Il vettore utilizzerà l’A320neo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo più confortevole e rispettosa dell’ambiente.

Commentando il ripristino della rotta, il chief executive officer della compagnia, Sabirin Haji Abdul Hamid, ha dichiarato:”Siamo lieti di riprendere i nostri servizi per Pechino Daxing, riaffermando il nostro impegno a rafforzare i legami radicati tra Brunei e la Repubblica Popolare Cinese. La sospensione temporanea di questa rotta nell’ottobre 2024 è stata una decisione difficile ma necessaria a causa delle condizioni di mercato. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione, siamo fiduciosi che sia giunto il momento di ricollegare le nostre capitali e offrire ai nostri ospiti opzioni di viaggio senza interruzioni. L’implementazione della politica di ingresso senza visto della Cina per i cittadini del Brunei dal 30 novembre 2024 consente ai cittadini del Brunei di recarsi in Cina per affari, turismo, visite familiari, transito e scambi fino a 30 giorni senza visto”.

I viaggiatori che volano con Royal Brunei Airlines da Pechino possono godere di collegamenti attraverso il Brunei verso una serie di destinazioni tra cui Bangkok, Balikpapan, Kuching, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, Singapore, Jeddah e Giacarta

Inoltre, da ieri la compagnia ha rilanciato i suoi voli per Balikpapan, Indonesia. Il volo inaugurale è partito dall’aeroporto internazionale del Brunei alle 19. Per commemorare questa occasione, si è tenuta una cerimonia Doa Selamat all’aeroporto internazionale del Brunei.