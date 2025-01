Dopo l’Italia, tocca ora alla Spagna. In vista dell’estate, Ryanair si appresta a rivedere gli impegni sul Paese, annunciato tagli su 7 scali. In alcuni casi la low cost ridurrà l’operativo del cinque percento e in altri abbandonerà definitivamente gli aeroporti.

Ciò, si apprende da euronews.com, si tradurrà in 800mila posti in meno nel 2025, ovvero il 18% di quelli attualmente sul mercato.

Anche in questo caso la low cost ha puntato il sito contro le tasse aeroportuali troppo alte, scagliandosi contro il Governo Sanchez. Parole che non sono piaciute all’Esecutivo spagnolo, che ha prontamente ribattuto accusando il vettore britannico di ricatto.