Sardegna: dal 29 marzo la nuova continuità territoriale

Entrerà in vigore il prossimo 29 marzo la nuova continuità territoriale dalla Sardegna. Un sistema riveduto e corretto che prevede un incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con un’articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre precedenti (prima mattina 6:00-9:00, residuo mattina: 9:00–13:00, pomeridiana 13:00–18:30, serale 18:30–23:00).

“Era un cambiamento necessario – ha spiegato la presidente della Regione Alessandra Todde -, il vecchio modello non garantiva la certezza degli spostamenti da e per la Sardegna, in particolare per chi viaggia per motivi di lavoro, studio o salute, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. La nuova continuità arriva dopo un lungo periodo di negoziazioni con la Commissione europea e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la nostra priorità è sempre stata rendere la Sardegna sempre più aperta e accessibile“.

Le tariffe per i residenti sono state sensibilmente ridotte: si pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, escluse iva e tasse aeroportuali. Altro aspetto sottolineato è l’equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), giovani fino ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell’attuale modello.

Per quanto riguarda il bando sulla tratta Alghero-Linate (l’unico andato deserto), l’assessore ai Trasporti Barbara Manca ha precisato che per ora è garantito dalla proroga dell’attuale modello e che a breve ne sarà pubblicato uno nuovo, “su cui – ha detto – siamo fiduciosi”.