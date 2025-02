Scadrà il prossimo 26 marzo il bando ‘nuove rotte’, predisposto dall’Assessorato ai Trasporti insieme con quello del Turismo Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La procedura prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro annui fino al 2026, a sostegno delle compagnie aeree che proporranno nuove rotte aeree da e per l’isola.

Il bando prevede infatti la copertura del 50% dei costi aeroportuali sostenuti dalla compagnia, sia nello scalo di partenza che in quello di arrivo. Le tratte messe a bando, in tutto 67, sono state individuate valutando strategie turistiche e necessità di collegamenti per i residenti, ed escludendo quelle che in regime di mercato si sono già dimostrate sostenibili.

Nel dettaglio sono messe a bando 19 nuove rotte su Alghero, 16 su Olbia e 32 su Cagliari. “Siamo molto interessati agli esiti di questo bando – ha dichiarato David Crognaletti, direttore commerciale di Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari -. Per la nostra città è un’occasione in più per dimostrare di essere una destinazione turistica per tutto l’anno”. Le compagnie aeree interessate possono presentare candidatura attraverso il sito internet della Regione Sardegna.