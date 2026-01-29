Sas: tre nuove rotte lungo raggio nella winter 2026/2027

Sas mette in campo un nuovo potenziamento della programmazione lungo raggio e annuncia tre rotte in più per l’orario invernale 2026/2027. Le new entry saranno i voli da Copenhagen su Dubai, Phuket e Krabi.

Con l'introduzione delle ultime due, servite con voli regolari per la prima volta, Sas diventa l'unica compagnia aerea a offrire servizi diretti da Copenaghen verso alcune delle destinazioni di vacanza più popolari della Thailandia.

“Ripristinare la nostra presenza a Dubai ci consente di offrire ai nostri clienti un accesso diretto a una delle città più emozionanti del mondo, mentre l'aggiunta di Phuket e Krabi offre collegamenti diretti verso le destinazioni vacanziere più ambite della Thailandia. Insieme, queste rotte rafforzano Copenaghen come hub globale per la Scandinavia e l'Europa settentrionale”, spiega Paul Verhagen, chief operating officer.

L'espansione invernale è supportata dall'aggiunta di due nuovi aeromobili Airbus A350, che consentono un aumento del 34 percento delle operazioni con A350 su tutta la rete. Questa capacità aggiuntiva permette a Sas di ampliare in modo significativo la sua presenza sui voli a lungo raggio.