Si avvicina un altro giorno nero per i viaggiatori italiani. Per il prossimo venerdì 26 settembre, infatti, sono stati indetti una serie di scioperi che coinvolgeranno il settore del trasporto aereo.
Le agitazioni a livello nazionale riguardano il personale navigante di Wizz Air (per tutte le 24 ore di venerdì), i dipendenti Volotea (sempre per l’intera giornata), i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (24 ore) e il personale delle aziende di handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani (4 ore, dalle 10 alle 14).
I collegamenti garantiti
Come sempre in questi casi, l’Enac ha diramato le comunicazioni riguardanti i voli garantiti.
Saranno operati, indipendentemente dagli scioperi indetti, tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00, oltre a tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.
Inoltre viene assicurata la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, oltre all’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.
L’elenco completo dei voli garantiti è riportato sul sito dell’Enac a questo link.
Remo Vangelista