“Abbiamo chiuso il semestre con un incremento di fatturato del 9% rispetto all’anno commerciale 2023. Crescono del 13% anche i passeggeri”. Renato Scaffidi, country manager Italia di Air Europa, passa subito ai numeri per evidenziare l’andamento positivo del vettore sulla Penisola nella prima metà di quest’anno. Una crescita solo in parte influenzata dal nuovo volo su Venezia, il cui influsso si vedrà in realtà poi nel secondo semestre.

Con l’introduzione inoltre della terza frequenza da Milano, la compagnia può contare ora su 45 voli settimanali considerando anche Fiumicino: “La strategia di espansione sta dando i suoi frutti – prosegue Scaffidi -; difatti in questa prima parte dell’anno abbiamo aperto le vendite ai nuovi voli e la crescita registrata si deve ad un miglior load factor e ad un incremento dell’offerta dei posti disponibili. Tutto ciò ha prodotto, anche a fronte di una stabilizzazione della media tariffaria, un aumento dei fatturati”.

Quanto alle destinazioni maggiormente richieste Centro e Sud America continuano a farla da padrone grazie al mix tra traffico etnico, business e leisure che garantisco un buon fattore di riempimento degli aerei.