Singapore Airlines, forte sbalzo di quota sul Londra-Singapore

Tragedia a bordo di un B777 della Singapore Airlines, che ha subito un forte sbalzo di quota – 1800 metri in pochissimi minuti – a causa di una grave turbolenza, mentre era in volo da Londra a Singapore. Dopo l’incidente il Boeing è stato dirottato a Bangkok, in Thailandia, dove è atterrato alle 15,45 ora locale.

Secondo Sky News “l’aereo potrebbe aver colpito una sacca d’aria prima di dover effettuare l’atterraggio di emergenza”. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio.

Grave il bilancio, come riporta repubblica.it: un morto e oltre 30 passeggeri feriti, di cui sette in condizioni molto serie.