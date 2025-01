Sita e Cathay, accordo per la connettività di 51 aeroporti

Un accordo per espandere la connettività di rete in 51 aeroporti in tutto il mondo. A firmarlo Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e Cathay Pacific, che supporteranno la crescita della larghezza di banda della rete degli scali migliorando la capacità attuale fino a cinque volte.

Il vettore, che è stato uno dei primi ad adottare la soluzione Sita Connect, passerà al servizio Sita Connect Go at Airports, che combinerà la connettività internet duale per fornire una larghezza di banda fino a 300 Mbps. Il nuovo contratto prevede un periodo di progettazione, costruzione, test e implementazione di 12 mesi per coprire tutti gli aeroporti coinvolti nel progetto.

“Questo accordo con Cathay Pacific - osserva Sumesh Patel, presidente Asia Pacific di Sita - è una vera testimonianza della nostra capacità di aiutare le compagnie aeree a massimizzare le loro infrastrutture di rete, che sono fondamentali per le loro operazioni in corso. Il fatto che Cathay Pacific sia stata uno dei nostri primi clienti per Sita Connect e ora uno dei primi ad adottare Sita Connect Go è un chiaro segno che la nostra tecnologia sta fornendo risultati preziosi. Le compagnie aeree e le reti aeroportuali nell’area Apac stanno affrontando delle sfide per quanto riguarda l’infrastruttura di rete legacy. Sita Connect Go offre una piattaforma Sd-Wan robusta, scalabile e sicura per soddisfare la crescente domanda di larghezza di banda e aiuta le compagnie aeree a concentrarsi sui loro clienti”.