SkyAlps: poker di nuove destinazioni da Bolzano per l’estate 2025

Saranno 4 le nuove destinazioni che verranno collegate da SkyAlps dall’aeroporto di Bolzano. A partire dalla prossima estate nel network entreranno Anversa, Hannover, Cefalonia e Minorca. Confermate invece le rotte dell’estate 2024, con alcuni aumenti delle frequenze.

“Da metà maggio 2025, riprenderanno i voli da Bolzano verso Olbia e Cagliari in Sardegna, Catania in Sicilia, Lamezia Terme in Calabria e Brindisi in Puglia – si legge in una nota del vettore -. Anche mete particolarmente amate come Corfù (Grecia), Ibiza (Spagna) e Braè (Croazia) rimarranno in programma. Per i viaggiatori provenienti dalla Germania, SkyAlps continuerà a offrire comodi voli diretti verso l'Alto Adige da Berlino, Amburgo e Düsseldorf”.

La compagnia ha inoltre previsto incentivi per passeggeri flessibili, early booker e famiglie “Per l’estate 2025 offriamo ai nostri passeggeri non solo nuove destinazioni entusiasmanti, ma anche offerte aggiuntive interessanti - afferma Josef Gostner, presidente di SkyAlps -. I passeggeri flessibili e quelli che prenotano in anticipo beneficiano di prezzi dei biglietti più bassi rispetto all'anno precedente. Le famiglie potranno usufruire di vantaggi speciali: i bambini da due a dodici anni viaggeranno con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto“.