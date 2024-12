Tap ripristina i voli su Porto Alegre in Brasile

Riprenderanno a partire dal prossimo primo aprile i collegamenti tra Lisbona e Porto Alegre, in Brasile, targati Tap Air Portugal. Tre i voli alla settimana che verranno effettuati sulla capitale dello stato di Rio Grande do Sul utilizzando un A330-900neo con una capacità di 298 passeggeri.

“L'aeroporto internazionale Salgado Filho, a Porto Alegre, era stato chiuso il 3 maggio a causa dello stato di calamità dichiarato dalle autorità e provocato dalle piogge che hanno causato gravi inondazioni nello stato di Rio Grande do Sul, danneggiando anche le infrastrutture aeroportuali. Tap aveva sospeso i voli a partire da quella data e sta ora ripristinando le operazioni – spiega la compagnia in una nota -. Con la ripresa dell'offerta di voli diretti tra l'Europa e la capitale posizionata più a sud del Brasile, Tap mantiene l'impegno preso nel momento in cui è stata costretta a sospendere questo collegamento e accoglie con soddisfazione la riapertura dell'aeroporto di Porto Alegre ai voli internazionali”.

Con l’aggiunta di questo volo la compagnia portoghese effettuerà più di cento voli settimanali su 13 destinazioni del Brasile.