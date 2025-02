Turkish Airlines amplia l’offerta e lancia una piattaforma ad hoc per la prenotazione di pacchetti vacanza a livello globale. I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro attraverso la piattafforma holidays.turkishairlines.com.

Turkish Airlines Holidays è ora attiva anche in mercati come Regno Unito, Europa, Corea del Sud, Messico, Australia e molti altri grazie alle partnership strategiche con HBX e Perfectstay. Inoltre, Turkish Airlines Holidays si sta preparando per il lancio negli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Commentando l’evento di lancio, Bilal Ekşi, chief executive officer di Turkish Airlines, ha affermato: “I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l’intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale. Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti un’opzione di prenotazione così completa e unica, migliorando ulteriormente la loro esperienza di viaggio”.

Nicolas Huss, chief executive officer di Hbx, ha condiviso il suo pensiero su questo importante momento: “I viaggiatori di oggi si aspettano un’esperienza di prenotazione senza soluzione di continuità e online. Per questo motivo siamo orgogliosi di avviare una partnership strategica con Turkish Airlines per il lancio di Turkish Airlines Holidays. Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall’avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale. In qualità di azienda dedicata a ottimizzare i viaggi in tutto il mondo, siamo entusiasti di questa opportunità e desiderosi di plasmare insieme il futuro dei viaggi.”

Per celebrare il lancio globale, Turkish Airlines Holidays introduce una speciale campagna promozionale. I viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l’accesso alla lounge dell’aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti esclusivi fin base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio.