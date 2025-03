Turkish Airlines, nuovi collegamenti per la Cambogia

Turkish Airlines inizierà i voli da Istanbul a Phnom Penh il 10 dicembre 2025. Con questa nuova destinazione, la Cambogia diventerà il settimo paese servito dalla compagnia nel Sud-est asiatico e Phnom Penh sarà l’undicesima città della regione.

Destinati a migliorare le relazioni commerciali tra la Turchia e la Cambogia e a contribuire alla crescita dell’economia della nuova destinazione della compagnia, i voli su Phnom Penh espanderanno la rete globale in Estremo Oriente.

La compagnia di bandiera opererà voli per Phnom Penh via Bangkok. Previsti tre volte a settimana, i voli partiranno da Istanbul a Phnom Penh il mercoledì, venerdì e domenica, mentre i voli da Phnom Penh a Istanbul saranno operati il lunedì, giovedì e sabato.

Commentando la nuova rotta, il presidente del cda e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, espandiamo continuamente la nostra rete in Asia e rafforziamo i nostri collegamenti con destinazioni strategiche nella regione. Il lancio dei voli Phnom Penh segna un significativo passo avanti verso questo obiettivo. I nostri voli per la Cambogia creeranno nuove opportunità sia per il turismo che per gli affari. Inoltre, essendo l’unico vettore europeo che vola verso questa destinazione, consolideremo ulteriormente la nostra leadership nella regione”.