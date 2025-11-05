Volotea aggiunge Parigi nelle rotte da Palermo

Pasqua a Parigi per chi vola da Palermo. Volotea dal prossimo 3 aprile amplia il suo portfolio di collegamenti aggiungendo Parigi Orly come destinazione dallo scalo siciliano, introducendo una frequenza settimanale ogni venerdì.

La nuova rotta Volotea rappresenta un’opportunità in più per i tanti passeggeri in partenza dallo scalo siciliano di raggiungere la capitale francese. Allo stesso tempo, il collegamento arricchisce l’offerta internazionale di Volotea da Palermo, rafforzando i flussi turistici con la Francia: oltre a Parigi, sono già disponibili le rotte verso Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes, Nantes, Strasburgo e Tolosa.

“Con l’introduzione della rotta per Parigi Orly, confermiamo il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale da Palermo, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio comode e dirette – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea –. Questo collegamento si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta a supportare il turismo outgoing e incoming, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del territorio siciliano”.