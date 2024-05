Volotea, al decollo da domani l’Ancona-Atene

Partirà domani, 1° giugno, da Ancona, il primo volo di Volotea diretto ad Atene. Con frequenza bisettimanale, ogni mercoledì e sabato, il collegamento verso la capitale greca prevede un’offerta complessiva di 13mila posti.

“Il volo inaugurale di domani dà il via a una stagione di conferme per Volotea ad Ancona – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. In questo 2024, infatti, scenderemo in pista con la più ampia offerta di sempre in termini di destinazioni. Sono 7 le mete disponibili quest’anno verso 4 Paesi: oltre a Italia, Francia e, da domani, Grecia, a partire dal prossimo autunno si potrà volare anche alla volta della Spagna. Proprio nelle scorse settimane abbiamo arricchito il nostro ventaglio di destinazioni disponibili con una nuova e importante meta, Barcellona”.

Anche Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, esprime soddisfazione per questo ulteriore collegamento aereo operato da Volotea: “La Grecia rappresenta un mercato di grande appeal da un punto di vista turistico e questo collegamento non solo permette di raggiungere la capitale greca, ma anche le isole greche grazie ai numerosi collegamenti disponibili da Atene. La partnership sempre più stretta tra Volotea ed Ancona International Airport ha dato ottimi risultati in questi ultimi due anni in cui il vettore spagnolo ha aggiunto alle storiche destinazioni nazionali (Catania, Palermo, Olbia e Cagliari), famose mete internazionali (Parigi, Atene e da novembre Barcellona)”.