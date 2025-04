Volotea, la base di Firenze compie due anni: gli impegni per l’estate

Un’offerta complessiva di 391mila posti in vendita e quasi 2.600 voli (il 3% in più rispetto al 2024). Questi gli impegni di Volotea per la stagione 2025 nella base di Firenze, che questo mese compie 2 anni. “In questi due anni, Firenze ci ha accolti con entusiasmo e ci ha permesso di diventare parte integrante del tessuto cittadino - spiega Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Abbiamo costruito una base solida, ampliato l’offerta di voli e attivato iniziative che valorizzano la città. Tutto questo è stato possibile anche grazie a una collaborazione sinergica con Toscana Aeroporti e con le istituzioni locali, a partire dal Comune, con cui condividiamo visione e obiettivi. Guardiamo al futuro con grande motivazione, pronti a lanciare nuovi progetti che rafforzeranno ancora di più il nostro legame con il territorio e la comunità”.

Il network della low cost prevede per quest’anno 13 rotte totali, di cui 12 in esclusiva, con una distribuzione bilanciata tra destinazioni domestiche (51%) e isole (49%), garantendo collegamenti diretti verso 5 Paesi europei.

Dall’Amerigo Vespucci sarà possibile volare, oltre che verso destinazioni italiane, anche verso Francia, Spagna, Germania e Repubblica Ceca.

Novità dell’estate sarà il nuovo collegamento verso Alghero, al debutto il prossimo 6 luglio.

“Il consolidamento della base Volotea a Firenze non è solo un segnale di crescita operativa, ma rappresenta anche la conferma di un rapporto sempre più stretto tra la compagnia, il nostro scalo e l’intero territorio - dichiara Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti -. Toscana Aeroporti condivide con Volotea l’impegno per una mobilità sostenibile, per un turismo consapevole e per la valorizzazione della nostra regione. La capacità di Volotea di andare oltre il semplice trasporto aereo, investendo in iniziative che arricchiscono la comunità, rafforza ulteriormente il ruolo dell’Aeroporto Amerigo Vespucci come motore di sviluppo per Firenze e la Toscana”.

Nell’hub toscano attualmente la low cost offre impiego a circa 30 persone. Nel 2024 l’Otp ha raggiunto il 79% e il completion factor il 97%.