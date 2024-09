Volotea lancia un contest fotografico per i passeggeri: in palio un anno di voli gratuiti

Un anno di voli gratuiti con Volotea. Questo il premio in palio per chi parteciperà a ‘Volotea Travel Photo Awards’, il primo contest ideato dalla low cost per celebrare la creatività dei suoi passeggeri.

Fino al 20 ottobre 2024, gli appassionati di fotografia, professionisti e non, potranno partecipare caricando le loro foto (senza limite di numero) di viaggio più belle di una città Volotea sul sito dedicato VoloteaTravelPhotoAwards.com.

“Vogliamo celebrare la fotografia di viaggio esplorando gli angoli più autentici dell’Europa e invitiamo i nostri passeggeri a partecipare e a raccontare con uno scatto i loro luoghi preferiti, raggiungibili grazie a Volotea - spiega Marcos da Gama, brand director di Volotea -. Ecco perché abbiamo creato questo concorso per fotografi professionisti e amatoriali che, attraverso le loro foto, mostreranno la ricchezza culturale e i paesaggi più emblematici delle nostre città, spiagge, montagne e altri luoghi immortalati da e per gli appassionati di viaggi”.

Il contest

Due le categorie in concorso: Photo Fan, dedicata ai dilettanti; e Pro, dedicata ai professionisti. Quattro, invece, i filoni tematici: Vita locale, per catturare l’essenza della vita quotidiana della città; Luoghi segreti, per svelare i luoghi nascosti che regalano sempre grande fascino a una destinazione; Bellezza naturale, per mostrare la natura in tutta la sua diversità, dai paesaggi inesplorati ai momenti di contemplazione; ed Esperienze condivise, per raccontare i momenti di connessione e condivisione durante i viaggi.

Le foto saranno valutate da una giuria di rinomati professionisti del mondo della fotografia, della creatività e della comunicazione: JC Pieri, noto fotografo e videografo; Guille Briceño, fotografo specializzato in fotografia di viaggio; Pasquale Monda, fotografo italiano specializzato in paesaggi e fotografia urbana; Sandra Rikić, direttore della comunicazione di Volotea; e Lorena Pedre, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria DoubleYou.

Il vincitore della categoria Photo Fan si aggiudicherà un anno di voli gratuiti con il vettore e uno zaino da viaggio Tropicfeel. Per la categoria Pro invece vi sono in palio un anno di voli e una fotocamera digitale FUJIFILM X-T50 con obiettivo.

I risultati saranno annunciati sui social network della compagnia aerea nella settimana del 4 novembre 2024.