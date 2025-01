Vueling: 12 viaggi per i 12 segni dello Zodiaco

Dodici segni zodiacali, dodici turisti e 12 viaggi. Vueling, partendo dall’oroscopo, ha individuato le 12 personalità in viaggio, ciascuna con precise caratteristiche che ne influenzano il modo di vivere l’esperienza stessa e la scelta delle mete.

Ariete: gli Intraprendenti

Dinamici, spontanei ed entusiasti: gli Ariete non mancano mai di lasciarsi andare ad imprese inaspettate. Come viaggiatori, tendono a prendere spesso l’iniziativa con slancio. A questo segno Vueling consiglia di mettersi alla prova con le tante avventure che può offrire una meta come Gran Canaria.

Toro: gli Edonisti

Dalla personalità rilassata, i Toro apprezzano il relax e la tranquillità. Da veri edonisti, prediligono mete che sappiano coniugare il contatto con la natura ai piaceri gastronomici. A loro Vueling suggerisce un viaggio a Catania

Gemelli: gli Esploratori

Dall’innata curiosità, i nati sotto il segno dei Gemelli sono naturalmente vocati all’esplorazione, alla scoperta e alla conoscenza del nuovoPer loro sono quindi ideali le tratte con scalo, per poter far tappa in un’altra destinazione e scoprire così culture e tradizioni diverse tra di loro nello stesso viaggio. Proprio per questo, la meta suggerita dagli esperti di Vueling è Barcellona, hub principale della compagnia aerea, dalla quale poter raggiungere altre destinazioni del network.

Cancro: gli Altruisti

Per i Cancro, grazie alla loro sensibilità ed empatia, i viaggi devono toccare le corde più profonde del cuore. Per loro, la città perfetta è San Sebastián, la città basca con la sua atmosfera raccolta, i suoi quartieri accoglienti e il forte legame con le proprie tradizioni.

Leone: gli Espansivi

Per i Leone, anche il viaggio è un’occasione per vivere esperienze memorabili: per questo, la loro meta ideale è Parigi. Con il suo ambiente sofisticato e unico, l’eleganza senza tempo, i numerosi eventi esclusivi che offre, la capitale francese è la scelta perfetta per chi ama vivere da re o regina anche in viaggio.

Vergine: gli Organizzati

Pratici, analitici, attenti ai dettagli: i nati sotto il segno della Vergine amano l’ordine e le regole, tendendo sempre alla perfezione. La destinazione che meglio ne riflette la personalità, secondo gli esperti di Vueling, è Copenhagen, con il suo equilibrio tra bellezza e funzionalità.

Bilancia: gli Eleganti

Affascinanti, equilibrati e con un innato occhio per la bellezza in tutte le sue forme: ecco le coordinate di quelli che appartengono al segno zodiacale della Bilancia. A loro Vueling propone come meta Palma de Maiorca, che combina arte e storia con spiagge mozzafiato e la tipica classe mediterranea.

Scorpione: i Riflessivi

Fortemente intuitivi e discreti, gli Scorpione sono osservatori acuti, amano andare in profondità nelle cose, anche quelle sconosciute e più misteriose, e si distinguono per la loro riservatezza. Città d’elezione per i loro viaggi in programma nel 2025 è Tangeri.

Sagittario: i Dinamici

Esploratori, i nati sotto il segno del Sagittario amano la libertà, sono curiosi e dinamici. Proprio per la loro capacità di costruire connessioni significative, la compagnia associa la loro personalità all’anima vivace di Dublino.

Capricorno: i Metodici

Pratici e concreti, amanti dell’efficienza e della stabilità, i Capricorno sono dotati di grande forza di volontà e di un marcato senso responsabilità. La meta che meglio rispecchia questo loro spirito organizzato è la tedesca Düsseldorf, che offre un mix di modernità e produttività.

Acquario: gli Anticonformisti

Gli spiriti liberi per eccellenza dello zodiaco, gli Acquario sono creativi e fuori dagli schemi. Segno cosmopolita, i nati sotto questo segno nel nuovo anno dovrebbero viaggiare a Londra.

Pesci: i Fantasiosi

Alla fine di questo viaggio nello zodiaco, Vueling analizza i nati sotto il segno dei Pesci. Dalla personalità empatica, intuitiva e profondamente emotiva, sono idealisti per natura e ricchi di immaginazione. Amsterdam si sposa perfettamente con lo stile di vita alternativo di questo segno.