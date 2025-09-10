Vueling potenzia i voli su Santiago e Tenerife Nord

Anche Vueling si unisce al coro di vettori che stanno intervenendo con un aumento dei collegamenti in Spagna dopo che Ryanair ha deciso di tagliare oltre un milione di posti sul Paese.

La compagnia del Gruppo Iag ha annunciato che rafforzerà i suoi voli negli aeroporti di Santiago e Tenerife Nord, dove “programmerà la stagione invernale più ambiziosa della sua storia”, spiega la compagnia. In totale, ci saranno oltre 160mila posti aggiuntivi, raggiungendo quasi 1,5 milioni di posti.

Secondo quanto riportato da Hosteltur, Vueling posizionerà un nuovo aereo all'Aeroporto di Santiago - dal 15 dicembre al 6 gennaio -, il che significa un totale di 578.000 posti in inverno, un 15% in più rispetto al 2024 e 76.700 posti aggiuntivi. Crescita dell’11 per cento anche sul fronte dell’offerta su Tenerife Nord.