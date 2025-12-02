Cresce il network di Wizz Air da Fiumicino. La low cost ha annunciato l’apertura di un nuovo collegamento estivo dalla Capitale verso Kosice, in Slovacchia.

La rotta debutterà il 31 marzo 2026 e sarà servita con due frequenze a settimana, il martedì e il sabato.

Sulla Fiumicino-Kosice Wizz Air impiegherà aeromobili Airbus di gamma A321neo.

L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma così al centro degli impegni della low cost, dopo i recenti annunci dell’arrivo del 14° aeromobile nella base e l’aumento delle frequenze su rotte popolari come Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia. Lo scalo della Capitale è infatti la più grande base della compagnia in Italia. “Il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino-Kosice è un nuovo importante tassello nella nostra strategia di crescita nella Capitale e nel Paese - ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. L’Italia rimane il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è il cuore di questo successo. Nella nostra base abbiamo un team di oltre 570 colleghi pronti a offrire ogni giorno ai viaggiatori un servizio eccellente e con i più alti standard di qualità. Siamo certi che questa nuova connessione sarà apprezzata sia dai viaggiatori business che dai turisti, offrendo un modo comodo ed economico per scoprire una città affascinante e le sue bellezze storiche e culturali. Continuiamo a investire nella nostra principale base italiana, e questo nuovo collegamento conferma il nostro impegno a offrire sempre più opportunità di viaggio per i passeggeri italiani e romani, sostenendo allo stesso tempo la crescita dell’economia locale e del settore turistico. Non vediamo l’ora di accogliervi a bordo.”