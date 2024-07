Una livrea con foglie e viticci per una flotta ancora più verde. Il motivo Art Nouveau che adorna l’ultimo Airbus A321neo di Wizz Air, il 132° della compagnia ungherese “vestito” dall’artista slovacca Èva Kerényi, celebra 20 anni di sostenibilità e innovazione del vettore.

Il prossimo febbraio sarà integrato in flotta il primo A321xlr, attraverso cui Wizz Air potrà estendere ulteriormente i propri confini verso l’area centro-asiatica, favorendo al contempo i collegamenti degli attuali scali fra loro più distanti. “Siamo orgogliosi della bellezza dell’ultimo esemplare - ha osservato anche Yvonne Moynihan, corporate & esg officer presente alla cerimonia con l’executive vice president Airbus Christoph Zammert - perché dimostra che la sostenibilità non è solo un obiettivo strategico della compagnia, ma un processo di crescita partecipato con i nostri stessi passeggeri: il motivo della nuova livrea è infatti nato da un concorso d’idee rivolto direttamente a loro. Il 132° Airbus 321neo sarà in servizio nella flotta Wizz Air Malta, contribuendo a raggiungere le oltre 200 destinazioni e i 400 milioni di passeggeri complessivi trasportati dalla compagnia”.



“Oggi disponiamo complessivamente di 220 unità con un’età media di appena quattro anni - ha spiegato Owain Jones, vice president & group chief corporate affairs officer intervenuto alla cerimonia di consegna del veivolo presso il sito di produzione Airbus di Amburgo - ma abbiamo già ordini per raggiungere quota 500 aerei. Per mantenere le nostre politiche di democraticizzazione dei voli, basate sulla disponibilità di tariffe basse e accessibili a tutti, abbiamo bisogno di mezzi in grado di abbattere i costi operativi: la partnership strategica con Airbus sarà dunque fondamentale anche per il futuro”.