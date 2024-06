Sembra tristemente essere iniziata l’estate negli aeroporti europei. Wizz Air ha inviato oggi uno statement in cui evidenzia come lo spazio aereo europeo, a causa di molteplici eventi meteo verificatesi simultaneamente, sia andato ‘in crisi’. Solo il 26 giugno, lo spazio aereo europeo, scrive Wizz Air, ha accumulato circa 450.000 minuti di ritardo, di cui 360.000 dovuti al maltempo, con ritardi significativi superiori alle 3 ore. La rete di Wizz Air ha subito oltre 30.000 minuti di ritardo degli slot aeroportuali nelle ultime quattro settimane rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a causa di questa situazione straordinaria.

Il vettore si scusa degli inconvenienti con i propri passeggeri, ma evidenzia che il sistema di controllo del traffico aereo sembra riscontrare problemi significativi nel periodo estivo. Come azienda, siamo costretti a sollevare queste problematiche con le autorità competenti di gestione del traffico aereo, inclusa Eurocontrol, per garantire che vengano implementate adeguate azioni di mitigazione per minimizzare le interruzioni.

“È importante notare – dice Wizz Air nello statement - che questo problema sta colpendo molte compagnie aeree, quindi la disponibilità di hotel in tutta Europa potrebbe essere limitata. Wizz Air sta facendo tutto il possibile per ospitare il maggior numero possibile di passeggeri, ma nel caso in cui i nostri partner esterni non riescano a soddisfare tutte le richieste a causa della mancanza di disponibilità delle camere, ai passeggeri potrebbe essere richiesto di organizzare autonomamente il proprio alloggio. I passeggeri potranno richiedere il rimborso delle spese pertinenti sostenute, fino all’importo consentito, attraverso il sito ufficiale di Wizz Air”.