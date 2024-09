L’arrivo a Milano dell’A321xlr destinato ad aprire i collegamenti tra Malpensa e Abu Dhabi e aprire un nuovo corso sul lungo raggio low cost di Wizz Air, non sarà l’unico elemento di crescita del vettore low cost sull’Italia nel 2025.

La compagnia, infatti, si pone l’obiettivo di salire a 200 rotte collegate dall’Italia, dove al momento può contare su 5 basi in totale, in direzione di 39 Paesi. Una progressione che quest’anno dovrebbe portare Wizz Air a superare i 19 milioni di passeggeri, tre in più rispetto all’anno passato, con un market share sempre più importante per la Penisola.

E il processo di crescita sulla Penisola, dove al momento l’aerolinea ha posizionato 23 aerei, è destinato a proseguire anche negli anni a venire, in particolare su Milano, prima scommessa italiana in pieno Covid, come ha confermato il ceo Jozsef Varadi durante la conferenza stampa di ieri proprio nel capoluogo lombardo: “Penso che ci rivedremo altre volte per nuovi annunci”.