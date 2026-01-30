4L Collection: formazione e IA fanno crescere il fatturato 2025

Il gruppo 4L Collection Hotels supera i 36 milioni di euro di fatturato per il 2025, con un incremento del 7% rispetto al 2024, e vede crescere anche la tariffa media giornaliera, che aumenta del 13%. Quello di cui però il gruppo va fiero, sono gli investimenti in capitale umano.

Nel corso dell’anno 2025 la 4L Collection Hotels ha erogato oltre 4500 ore complessive di formazione dedicate allo sviluppo delle competenze del team e oltre 1000 ore all’organizzazione di programmi culturali e di social impact, come “Icons of Rome”, dedicato al design.

“Grazie ai programmi di formazione continua, al costante monitoraggio delle performance e all’adozione di software di brand reputation e quality management basati su intelligenza artificiale, siamo riusciti a migliorare sensibilmente la qualità dei nostri servizi e l’esperienza offerta agli ospiti”, spiegano dalla società.