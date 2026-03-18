Room Mate potrebbe passare di mano: si valuta la vendita

A circa 4 anni dall’acquisizione di Room Mate, Tpg Angelo Gordon sta valutando la vendita della catena alberghiera, incaricando dell’operazione la banca d’investimento JP Morgan. Le ipotesi sul tavolo per il destino di Room Mate sarebbero diverse, tra cui appunto la cessione.

Come riporta preferente.com, la proprietà sarebbe orientata a trovare un unico investitore all’interno di una ristretta cerchia di candidati, che sarebbero per lo più fondi di investimento. Ma se le offerte non dovessero soddisfare le alternative, la proprietà sarebbe pronta a mantenere le quote in proprio possesso.

Tpg aveva acquisito Room Mate dopo che la catena, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte per contrastare il Covid, era finita in amministrazione controllata. Gli ultimi dati sono invece incoraggianti: la catena ha chiuso il 2024 con un ebitda di 28,3 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2023, una cifra che prevede di superare nel 2025. Inoltre Room Mate ha accelerato l’espansione, arrivando a 32 hotel, e ha anche avviato un piano di modernizzazione delle strutture.