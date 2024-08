Airbnb apre la casa di Polly Pocket per un viaggio negli anni ‘90

Ha segnato la generazione Millennial. Ora la casa di Polly Pocket prende forma. In occasione del 35esimo compleanno dell’inconica mini-bambola di casa Mattel, Airbnb apre una replica a grandezza naturale dell’iconica casetta tascabile dai colori pastello.

Ad accogliere gli ospiti sarà proprio Polly Pocket, host d’eccezione che aprirà le porte del suo cofanetto vintage Pigiama party per un’esperienza anni ‘90.

La casetta si trova negli Stati Uniti, precisamente a Littleton, in Massachussets. Al suo interno Al suo interno, gli ospiti potranno esplorare ogni angolo del cofanetto e andare a caccia delle sorprese nascoste da Polly; lanciarsi in una sessione di hair and make up al vanity di Polly; dare un’occhiata all’armadio e al frigorifero retrò e preparare un picnic conle merendine più celebri degli anni ‘90; rilassarsi in salotto con popcorn, film e tanti cuscini; addormentarsi sul divano letto di Polly o riposarsi nella sua tenda ‘Action Park’ a grandezza persona; creare braccialetti con ciondoli personalizzati, approvati da Polly.

Le prenotazioni saranno aperte il 21 agosto per soggiornare dal 12 al 14 settembre per un massimo di quattro persone.