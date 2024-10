“Il turismo dedicato al wellness e all’acqua è in crescita e trasformazione, e richiede una progettazione all’avanguardia, sia per la soddisfazione del cliente che per la sicurezza e la sostenibilità”. È stato Ferruccio Alessandria, presidente Assopiscine, a sottolineare, al convegno organizzato a TTG Travel Experience nella Poolwide Arena, la necessità di interventi anche legislativi.

“L’elemento ‘acqua’ sta diventando centrale nell’offerta turistica - evidenzia Alessandro Nucara, direttorie generale Federalberghi -. Il miglioramento degli standard è giusto, ma occorre considerare che per le piccole realtà alberghiere una sorveglianza costante della piscina può essere un impegno difficile da sostenere”. Per Alberto Granzotto, presidente Faita-Federcamping, “le strutture ricettive open air stanno vivendo una crescita dimensionale con l’esigenza di rinforzare la sicurezza accanto all’effetto wow”.