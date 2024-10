InOut Review torna nella sua edizione autunnale, che verrà distribuita anche in fiera a Rimini, per presentare le ultime tendenze del mondo del design e dell’hospitality. Il racconto si sviluppa in oltre 80 pagine di interviste, approfondimenti e focus sulle tematiche emergenti di un mondo in costante evoluzione.

In primo piano i trend più recenti del settore alberghiero e contract, ma anche la vision sul futuro di imprenditori e architetti.

In apertura, l’intervento di Piero Lissoni, che analizza le relazioni fra architetto e designer in un’intervista rilasciata al direttore di InOut Review, Remo Vangelista.

A seguire, un servizio affronta la trasformazione dell’hotel da semplice struttura ricettiva a galleria d’arte e luogo d’incontro. E ancora, spazio alla rinnovata attenzione alla tradizione come elemento qualificante delle nuove strutture alberghiere.

In primo piano anche le ultime tendenze relative al connubio fra attività sportive e strutture alberghiere e alla trasformazione delle piscine in spazi esperienziali.

Con Tommaso Vincenzetti di B&B Italia si affronta la tematica di come ricerca del bello e funzionalità di un oggetto possano integrarsi in un prodotto vincente.

Una sezione speciale riporta poi gli ‘imperdibili’ di fiera, con tutte le novità e i progetti che si potranno scoprire a InOut durante la manifestazione in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre.

Di questo e molto altro si racconta nella nuova edizione di InOut Review, sfogliabile a questo link.