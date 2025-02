a&o Hostel Mestre, tutto esaurito per il Carnevale di Venezia

a&o Hostel Mestre raggiunge un picco di occupazione vicino al 100% nei tre weekend del Carnevale di Venezia.

Durante il primo week end, 14-16 febbraio, l’ostello ha registrato un riempimento con punte del 98% per la notte di sabato. La clientela era composta per l’84% da viaggiatori individuali e per il 16% da piccoli gruppi.

Rispetto al Carnevale 2024, quando l’occupazione era stata del 92%, si sono verificati un’ulteriore crescita di 2 punti percentuali e un’inversione di tendenza dal mercato: mentre l’anno scorso la maggior parte della clientela era riconducibile a gruppi, quest’anno il sold out di a&o Hostel Mestre è generato da individuali.

Per l’ultimo dei tre week end di Carnevale, 28 febbraio-2 marzo, la struttura è già quasi al completo: 94% la notte di sabato, 72% le notti di venerdì e domenica. Sono state prenotate tutte le tipologie di sistemazioni, family, doppie e camerate.

Francesco Siciliano, hostel manager a&o Venezia Mestre and regional manager, commenta: “Siamo molto soddisfatti di poter ripetere quest’anno gli ottimi numeri registrati l’anno scorso. Il Carnevale a Venezia è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, e i nostri ospiti arrivano da tutto il mondo per godersi la kermesse che anima una città unica nel mondo. Per quanto riguarda i loro comportamenti, notiamo che non sono inclini all’early booking e che in maggioranza soggiornano 2 notti. Una volta in loco, si appoggiano a noi per consigli sulle visite, tanto a Venezia che a Mestre, e suggerimenti sugli eventi. La nostra reception è a loro disposizione 24 ore su 24”.