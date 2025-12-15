Atmosphere Core presente il nuovo brand di ospitalità One Atmosphere

Atmosphere Core, società di ospitalità con 9 proprietà alle Maldive, ha annunciato il lancio del suo quarto brand, One Atmosphere, segnando il suo ingresso nel segmento dei soggiorni di lunga durata. One Atmosphere offrirà appartamenti con servizi completi che uniscono la libertà e gli ampi spazi della vita residenziale all’ospitalità alberghiera, includendo amenity brandizzate, servizi di concierge e dettagli di design curati.

Il programma di lancio di One Atmosphere prevede una combinazione di destinazioni metropolitane, urbane e di svago in Asia meridionale, Sud-est asiatico e Paesi del Golfo, con ulteriori mercati internazionali in fase di valutazione nell'ambito del lancio globale a lungo termine del marchio.

Gli appartamenti One Atmosphere saranno costruiti per viverci, non semplicemente per pernottare, con servizi in stile alberghiero. In tutte le località, il marchio offrirà la “One Experience”, un senso di casa portatile per soggiorni di lunga durata, trasferimenti, incarichi di lavoro, vacanze e viaggi ibridi.

Parlando del lancio, Salil Panigrahi, amministratore delegato di Atmosphere Core, ha dichiarato: “Con la crescente fluidità dei viaggi e l'assenza di confini nel mondo del lavoro, gli ospiti si aspettano più di una semplice camera d'albergo, ma un’esperienza a 360°. Desiderano uno spazio che si adatti ai loro spostamenti tra città diverse, ai loro ritmi di lavoro e alla loro routine quotidiana. ONE Atmosphere è stato pensato per rispondere a questo cambiamento, offrendo un modello affidabile di vita flessibile che unisce il calore di casa ai servizi di un hotel. I nostri spazi saranno coerenti, funzionali, orientati al design e profondamente in sintonia con lo stile di vita odierno”.